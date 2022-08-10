ما وراء تحذير روسيا من كارثة نووية في محطة زاباروجيا؟

حديث مع مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف التطورات التي تحيط بمحطة زاباروجيا النووية وتهديدات كييف باستهدافها وعن الملف النووي الإيراني..

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مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا لـRT: الإشعاعات النووية في حال استهداف محطة زابوروجيا قد تمتد 5 ألاف كيلومتر

أوليانوف لـRT: قوات كييف هي من قصفت محطة زاباروجيا وادعت أن الروس قصفوا أنفسهم

أوليانوف لـRT: فرض حظر جوي فوق محطة زاباروجيا هو ضرب من الخيال وأوكرانيا ليس لديها الإمكانيات لذلك

أوليانوف لـRT: نأمل من الدول الغربية أن تضغط على كييف لوقف استهدافها لمحطة زابوروجيا

أوليانوف لـRT: نقترب من ختام المحادثات حول الملف النووي الإيراني

أوليانوف لـRT: إسرائيل لا يمكنها أن تعيق التوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني