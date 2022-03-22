ما وراء تحذير السعودية من نقص إمدادات النفط للأسواق العالمية؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/snl9
في ظل تحركات واشنطن الهادفة لإيجاد بديل عن موارد الطاقة الروسية،
ها هي السعودية تؤكد أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل هجمات الحوثيين التي تستهدف مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك بلس في توازن الأسواق واستقرارها.
هذه التصريحات السعودية تأتي أيضًا وسط تحذيرات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الذي شدد أن أسعار النفط ستقفز إلى ما بين ثلاثمئة وخمسمئة دولار للبرميل إذا رفض الغرب النفط الروسي.
فكيف يمكن تفسير إعلان الرياض الأخير؟ ثم ما تبعات ذلك على أسواق الطاقة العالمية؟