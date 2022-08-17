ما وراء تحذير "أوبك" من أزمة طاقة في أوروبا؟

حذر الأمين العام لمنظمة أوبك من أزمة طاقة في أوروبا خلال الشتاء المقبل،

وقال إن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع النفط والغاز هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في الأسعار، مؤكدا أن منظمة أوبك ليست مسؤولة عنه.. شركة غازبروم الروسية توقعت بدورها ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو ستين في المئة هذا الشتاء لتصل الى أربعة آلاف دولار لكل الف متر مكعب حسب تقديرات متحفظة..

أما المستشار الألماني أولاف شولتس فقال إن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة تسمح لها بالتخلي عن الغاز الروسي، رغم تقليلها من الاعتماد عليه في الأشهر الماضية..