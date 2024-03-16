 
مباشر
اسأل أكثر

ما وراء الكشف عن محادثات سرية أمريكية إيرانية حول هجمات الحوثيين؟

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x67w

في ظل تصاعد فصول المواجهة بين الحوثيين والولايات المتحدة وحلفاءها في البحر الأحمر، تكشف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لم تذكر أسماءهم

بأن واشنطن أجرت محادثات سرية مع طهران بشكل غير مباشر في سلطنة عمان في يناير الماضي وذلك لإقناع إيران باستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف
هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
على وقع هذه التسريبات، نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إجراء طهران أي مفاوضات مع واشنطن حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فيما رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تأكيد صحة التقارير عن هذه المفاوضات.
فإلى أي درجة تكشف هذه المحادثات السرية عجز واشنطن أمام هجمات الحوثيين؟ وما أسباب عدم تأكيد الطرفين الأمريكي والإيراني لصحة هذه التقارير؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..