ما وراء الكشف عن محادثات سرية أمريكية إيرانية حول هجمات الحوثيين؟

في ظل تصاعد فصول المواجهة بين الحوثيين والولايات المتحدة وحلفاءها في البحر الأحمر، تكشف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لم تذكر أسماءهم

بأن واشنطن أجرت محادثات سرية مع طهران بشكل غير مباشر في سلطنة عمان في يناير الماضي وذلك لإقناع إيران باستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف

هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

على وقع هذه التسريبات، نفى مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية إجراء طهران أي مفاوضات مع واشنطن حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فيما رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تأكيد صحة التقارير عن هذه المفاوضات.

فإلى أي درجة تكشف هذه المحادثات السرية عجز واشنطن أمام هجمات الحوثيين؟ وما أسباب عدم تأكيد الطرفين الأمريكي والإيراني لصحة هذه التقارير؟

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