ما وراء الكشف عن تورط واشنطن في تفجير أنابيب السيل الشمالي؟

طالبت الخارجية الروسية الولايات المتحدة بالتعقيب على مضامين تقرير أعده الصحفي الأمريكي الحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش، حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي

حيث نقل هيرش في تقرير مفصل معلومات قال إنه حصل عليها من مصادر مطلعة على تفاصيل العملية.

وأوضح هيرش في تقريره أن تفجير السيل الشمالي جاء ضمن خطة أمريكية للرد على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد تسعة أشهر من المناقشات السرية داخل فريق المستشارين الأمنين للرئيس الأمريكي في واشنطن. حيث تقرر أن يقوم غواصون من البحرية الأمريكية بزراعة المتفجرات.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون في رده على طلب التعليق على المعلومات المذكورة أنها كذبة مفبركة وخرافة كاملة.

فما هي حقيقة ما تضمنه تقرير سيمور هيرتش؟ وكيف ستتعاطى موسكو مع ما حملته من معلومات في ضوء استبعدها من عمليات التحقيق الغربية؟

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