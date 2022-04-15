ما وراء الحشد العسكري للناتو في بحر البلطيق؟

تدريبات في بحر البلطيق بمشاركة سفن عسكرية للناتو تستعد لها دول الحلف وشركاؤها حسبما كشفت وسائل إعلام استونية،

بالتزامن مع حديث في كل من فنلندا والسويد اعتزامهما تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحجة انها خطوة وقائية بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وهو ما ردت عليه موسكو بالتأكيد على أن محاولات جر هلسنكي وستوكهولم للحلف قديمة إضافة إلى غياب نزاعات إقليمية بينها وبين روسيا كما هو الحال مع أوكرانيا.

ما أهداف المناورات المرتقبة في بحر البلطيق؟ وكيف سيكون الرد الروسي على مزيد من التوسع للناتو شرقا؟

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