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ما وراء الحرب السياسية بين الجزائر وإسرائيل في إفريقيا؟

أخبار العالم

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اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تشكيل الاتحاد الإفريقي لجنة لدراسة مسألة ضمها كعضو مراقب رفضا من المنظمة لمحاولات الجزائر وجنوب إفريقيا منع الانضمام الإسرائيلي

وأكدت الوزارة أن قبول إسرائيل في الاتحاد كمراقب، هو مصلحة للجميع، وسيمكّن من زيادة التعاون بين إسرائيل والدول الإفريقية.
وكان الاتحاد الإفريقي، قد قرر في وقت سابق اليوم، تعليق قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة، وشكّل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم رئيس الجزائر لدراسة الأمر.


فماذا الذي يمثله هذا القرار الإفريقي؟ وهل تنجح جهود الجزائر في منع تل أبيب من الانضمام لهذا التكتل؟

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