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ما وراء التصعيد العسكري بين الحوثيين والسعودية؟

أخبار العالم العربي

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تصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين ميدانيا، الجماعة أعنلت قصفها العديد من الأهداف في أراضي السعودية ضمن إطار عملية عسكرية واسعة..

بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء والساحل الغربي من اليمن.. يأتي ذلك بينما يزور وزير الدفاع الأمريكي منطقةَ الخليج  حيث يبحث مع شركائه الملف الإيراني والأمن الإقليمي وإنهاءَ الحرب في اليمن..

فما هي أسباب احتدام المعارك والهجمات بين الجانبين؟ وماعلاقتها بالتطورات الإقليمية؟

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