ما وراء الاحتجاجات العنيفة والفوضى العارمة في ألماتي بكازاخستان؟

بعد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء كازاخستان، طلب الرئيس قاسم توكاييف مساعدة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، للتعامل مع موجة احتجاجات عنيفة بدأت بطرح مطالب اقتصادية على خلفية ارتفاع أسعار وقود الغاز وتحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الأقل في صفوف قوات الأمن.

تطورات الوضع دفعت الرئيس الكازاخي لإعلان تولي منصب رئيس مجلس الأمن الذي احتكره الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، مؤكدا تمسكه بنهج الإصلاح وعزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام محملا من قال إنهم متآمرون بدوافع مالية أسباب الاحتجاج.

ضمن ردود الفعل الدولية، دعت الخارجية الروسية إلى حل سلمي لكل المشاكل بالحوار وضمن إطار الدستور وليس عبر الشغب وانتهاك القوانين..

فما هي حقيقة المشهد في كازاخستان؟