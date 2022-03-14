ما وراء الاتهام الأمريكي للصين بدعم روسيا؟

اتهمت الخارجية الصينية الولايات المتحدة بنشر أخبار مضللة بعد نقل صحيفة الفينانشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين طلب موسكو الحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الصين

ردا على العقوبات الغربية.. كما جددت بكين دعوة واشنطن لتقديم توضيح كامل لأنشطتها العسكرية البيولوجية على الأراضي الأوكرانية

الموقف الصيني، أعقب تحذيرات من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لبكين من مغبة تقديم أي دعم مادي أو اقتصادي يمكن روسيا من تعويض خسائرها وتجاوز العقوبات الاقتصادية الغربية.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد وجود ضغوط غربية تمارس على الصين لإجبارها على وقف المبادلات التجارية مع روسيا. مشيرا إلى وجود احتياطيات روسية بالعملة الصينية اليوان.

فهل تلويح واشنطن بورقة العقوبات في وجه الصين كفيل بتقويض شراكتها مع روسيا؟ أم أن النهج البراغماتي الصيني كفيل بالتوفيق بين العلاقات مع كل الأطراف؟