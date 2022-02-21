ما وراء اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا؟
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.
وسبق ذلك وفي خطاب وجهه للشعب الروسي قال بوتين إن سكان منطقة دونباس البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة "يتعرضون لإبادة جماعية، وذلك فقط بسبب رفضهم للانقلاب على السلطة في أوكرانيا المدعوم غربيا عام 2014 .. كما أشار إلى ان موسكو سعت للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا متهما سلطات كييف بعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك وعدم الاعتراف بأي حل لقضية دونباس سوى العسكري.
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