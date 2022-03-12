ما وراء استهداف الغرب لشبكة RT الإعلامية؟

حرب غربية بلا هوادة ضد وسائل الإعلام الروسية تستهدف تقييدها والحد من تأثيرها، آخر الخطوات تمثلت في إعلان شركة يوتيوب حظر قنوات شبكة آر تي

وجميع وسائل الإعلام الروسية الممولة من قبل الحكومة في جميع أنحاء العالم، معللةً ذلك بما سمته المبادئ الإرشادية الخاصة بها، كما هددت في الوقت نفسه بحذف كل المحتوى المتعلق بتغطية العملية العسكرية الروسية الخاصة في حال مخالفتها للقواعد. وتأتي خطوة يوتيوب ضمن عدة إجراءات استهدفت شبكة قنوات آرتي من ذي قبل كمنع بثها في دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الدول فما دلالة حملة التضييق ضد وسائل الإعلام الروسية وخصوصا آرتي؟ وما المرحلة التي تؤسس لها هذه الخطوات في مضمون حرية الصحافة؟

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