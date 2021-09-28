ما وراء استنجاد واشنطن بقواعد روسية في آسيا لمراقبة تهديد الإرهاب الأفغاني؟

على ما يقوله وزير الدفاع الأميركي، جرت اتصالات روسية - أميركية بشأن استخدام القواعد الروسية في آسيا الوسطى من جانب واشنطن لدعم العمليات في أفغانستان. كان هذا في حزيران الماضي، وبحسب المعلومات توقف الأمر عند ذاك الحد. لماذا لم تستغل واشنطن العرض الروسي للتعاون بشأن أفغانستان؟ ولماذا تكشِف هذه المعطيات الآن؟ أسئلة تبزر على ضوء ما أعلن، لكن يبرز الاستعداد الروسي للتعاون مع واشنطن في مواجهة تحديات الإرهاب لما فيه منفعة عالمية. هل ينسحب التعاون المحتمل على ملفات أخرى؟ المرجح أيضا أن هذا الإعلان يلقى صداه في عواصم أخرى، ترغب في مقاربة الملف الأفغاني وملفات أخرى بمعزل عن التحالفات التقليدية مع واشنطن، فهل ترتسم أمامنا معالم سبل مختلفة لمقاربة الملفات في أفغانستان ومناطق أخرى؟

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