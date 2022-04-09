ما وراء استبعاد الغرب لروسيا من محافل دولية؟

تحت وطأة العقوبات، تتواصل الفوبيا الغربية بإقصاء روسيا واستبعادها من منظمات دولية ومحافل رياضية كبرى بهدف تغييبها عن المشهد العالمي.

آخر تلك الخطوات تمثلت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهي إجراء ردت عليه موسكو بالانسحاب من المجلس مضيفةً أن تعليق عضوية موسكو خطوة غير مناسبة ومسيسة، كما يأتي ذلك بعد إقصاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا من المشاركة في كأس العالم المقررة في قطر، وإيقاف كل المنتخبات الروسية الوطنية وأنديتها حتى إشعار آخر.

فهل تحولت المنظمات الدولية إلى أدوات لتحقيق أهداف جيوسياسية؟ وما مكامن الخطر الناجم عن خلط السياسة بالرياضة؟

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