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ما وراء اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية؟

أخبار العالم العربي

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صوت أعضاء البرلمان الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة الذي قال إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

خطوة باركها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، بينما لم يؤكد مجلس الدولة موقفا واضحا منها  خاصة وأن رئيس البرلمان قال خلال الجلسة إنه تلقى من مجلس الدولة رسالة تزكية لباشاغا...
الأمم المتحدة أعلنت بدورها استمرار دعمها لحكومة الدبيبة حسب المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك.. بينما ذكرت مصادر اعلامية  أن الدبيبة نجا من محاولة اغتيال وسط طرابلس بعد تعرض سيارته لإطلاق نار قبل ساعات من جلسة البرلمان..

فما هي أبرز التحديات أمام الحكومة الليبية الجديدة؟ وكيف ستنعكس هذه الخطوة على جهود توحيد البلاد؟

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