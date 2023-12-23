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ما وراء اتهام واشنطن لإيران بالتخطيط لهجمات الحوثيين؟

أخبار العالم

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اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجماتِ الحوثيين على سفن البحر الأحمر، زاعمة أن طهران تدعمهم بتوفير طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية تكتيكية..

وفي آخر الأخبار تعرضت سفينةٌ تجارية تابعةٌ لإسرائيل لهجوم بطائرة مسيّرة في بحرِ العرب قبالة الساحل الغربي للهند أدى إلى نشوب حريق فيها.. وزعمت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم تم بطائرة مسيّرة أطلقت من إيران.. وتزامنا مع هذا الهجوم هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق ممرات مائية جديدة إذا استمرت الحرب في غزة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية إسمَ حارس الازدهار.. فأي دور تلعبه إيران في الهجمات على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل ؟ وهل يردع التحالف الامريكي الجديد هذه الهجمات؟

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