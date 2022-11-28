ما وراء اتهام برلمانيين أوروبيين للجزائر بدعم روسيا؟

في إطار الروسفوبيا والتدخل في قرارات الدول المستقلة.. امتعاض أوروبي من العلاقات الجزائرية الروسية وهو ما عبر عنه برلمانيون أوروبيون برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية

وصلت حد المطالبة بمراجعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، كما وسبقهم لذلك سياسيون أمريكيون طالبوا بفرض عقوبات على الجزائر برسالة بعثوها للخارجية الأمريكية.



حجتهم أن الحكومة الجزائرية أظهرت منذ بداية الأزمة في أوكرانيا الحياد والحفاظ على علاقاتها كما مع روسيا كما مع أوروبا إضافة أنها تقوم بما اعتبروه تمويلا لموسكو من خلال شراء الأسلحة الروسية.

فما الذي تريده الدول الغربية من وراء هذه الضغوط التي تعتبر تدخلا في سيادة دولة مستقلة؟ ما موقف الجزائر وهل من الممكن أن تتأثر العلاقات مع موسكو بسبب ذلك؟



