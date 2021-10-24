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ما وراء اتهام الجزائر للمغرب وتحذيرها لفرنسا؟

أخبار العالم العربي

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سلسلة مواقف وتصريحات أطلقها رأس الدبلوماسية الجزائرية في حوار خاص على شاشة ارتي..وكان ملف العلاقات المتوترة مع باريس ومع الرباط على رأسها

وزير الخارجية رمطان لعمامرة اتهم المغرب بالذهاب بعيدا في تآمره على الجزائر، واستخدام أفراد جماعات ارهابية لضرب استقرارها من الداخل.
وحول الأزمة مع فرنسا قال لعمامرة أن سفير بلاده في باريس لا يزال في الجزائر للتشاور، وأن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية قرار سيادي ردا على العنف اللفظي..

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