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ما وراء اتهامات بايدن للصين بدعم روسيا؟

أخبار العالم

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الدفع نحو حرب في أوكرانيا تلك هي الخطة الجهنمية التي اهتدت إليها واشنطن من أجل الضغط على أوروبا للتخلي عن مصالحها مع روسيا والانخراط في المشروع الأمريكي لعزل موسكو.

وعليه فإن المواطن الاوروبي سيكون مجبرا على دفعِ فاتورة الغاز مضاعفة خمسة أضعاف الى السيد الامريكي. وبعد إخضاع أوروبا وضرب مصالحها مع روسيا ، تتطلع واشنطن الآن نحو الشرق في محاولة لاستهداف العلاقات الروسية الصينية من خلال الدعوة لإلزام بكين بتطبيق العقوبات الأمريكية على روسيا، معتبرة أن أي خرق لهذه العقوبات ستكون له تداعيات ملموسة على الصين.
لكن الموقف الصيني لخصه بيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية عندما قال إن التجارب البيولوجية الامريكية تنطوي على مخاطر لا يمكن تجاهلها وإن الولايات المتحدة تتسبب في الأزمات ثم تحاول الاستفادة منها ، مضيفا أن العالم بأسره يعرف أن واشنطن هي المحرض الرئيسي للأزمة فى أوكرانيا.
فما وراء التهديدات الامريكية للصين؟ وما الذي يحدد سياسة بكين في المرحلة المقبلة؟

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