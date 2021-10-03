ما وراء اتصال الرئيس السوري بالعاهل الأردني؟

توج الاتصال الهاتفي بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني خطوات التقارب الأخيرة بين دمشق وعمان. هذا التطور يحمل دلالاتٍ أبعد وأهم من العلاقات الثنائية، على أهميتها. فلطالما كانت دون الانفتاح على سوريا ما دونه من محاذير وخطوط حمراء، فما الذي تبدل الآن؟ وهل تم بضوء أخضر من واشنطن، وما الذي يعكسه ذلك؟ والمرجح في هذا المسار أنه لن يقف عند حدود عودة العلاقات كاملة بين سوريا والأردن، فهل باتت أبواب الجامعة العربية مفتوحة أمام عودة سوريا؟

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