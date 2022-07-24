ما وراء إعلان الصحة العالمية حالة الطوارئ؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية فرض حالة طوارئَ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة، مشيرة إلى أن انتشار المرض مازال تحت السيطرة في العالم عدا في أوروبا حيث تزيد المخاطر،

هذا وأعلن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن جدري القردة انتشر في أكثر من سبعين دولة حيث تم تسجيل نحو ستة عشر ألف إصابة مؤكدا وفاة خمسة أشخاص نتيجة المرض.. من جانبه كشف عضو أكاديمية العلوم الروسية الدكتور فاديم بوكروفسكي، أن جدري القردة، ليس شديد العدوى، وغالبا ما يكون مساره خفيفا إلا أن إجراءات الوقاية تستوجب فرض حجر صحي لثلاثة أسابيع على الحالات المؤكدة. فما هي خلفيات رفع حالة الطوارئ الصحية لمواجهة المرض؟ وما حجم مخاطر تفشي العدوى في ظل وجود لقاحات جاهزة ضد الجدري؟