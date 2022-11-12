ما هي شروط روسيا لتمديد اتفاق الحبوب؟

مصير غامض لا زال يلف احتمالية تمديد اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باسطنبول في يوليو الماضي، وسط مخاوف موسكو وعدم رضاها عن تنفيذ الشق المتعلق فيما يخص المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية ضمن الصفقة ومواصلة الغرب فرض القيود على تصدير هذه المنتجات.

وفيما تتجه الأنظار إلى المباحثات المتوقعة بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ونظيره التركي رجب طيب أرودغان في الأيام المقبلة، يؤكد أرودغان على ضرورة الحاجة إلى العمل على تحسين اتفاق تصدير الحبوب لتلبية التوقعات الروسية، منتقدًا هجوم الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة على روسيا، مشيرًا إلى أن الأخيرة دولة قوية وتقاوم الهجوم.

فما فرص تمديد هذه الاتفاقية؟ وما هامش الدور التركي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصفقة؟

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