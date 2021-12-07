ما هي الخطوط الحمراء التي حددها بوتين لبايدن؟

في مسعى لتحويل مسار التوتر المتصاعد في أوكرانيا، وبحث قلق روسيا من زحف حلف شمال الأطلسي نحو حدودها، بالإضافة إلى مزاعم الغرب حول غزو محتمل لأوكرانيا، يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قمة عبر الاتصال المرئي.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اعتبر القمة دليلا على عدم رغبة الجانبين في دفع الأمور نحو طريق مسدود، فيما أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن الجانب الروسي سيحدد بوضوح مسالكه تجاه التسوية الأوكرانية.

على الطرف الآخر استبق البيت الأبيض عقد القمة بإجراء اتصالات مع وزعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تم خلالها التأكيد على دعم سيادة أوكرانيا ودعوة روسيا لتهدئة التوتر. وذلك بموازاة تحذيرات من الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لروسيا من عواقب اقتصادية وخيمة إذا مضت قدماً في شنّ هجوم على أوكرانيا.

فما حجم الرهان على مخرجات هذه القمة؟ وهل في انعقادها تأكيد لرفض خيارات التصعيد؟

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