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نيوزميكر

ما هي أوراق "قسد" للتعامل مع أي عملية تركية شمالي سوريا؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لـ RT:

- نتعامل بجدية مع تهديدات أردوغان بشن عملية عسكرية ضدنا

- داعش ينتظر حدوث فوضى واشتباكات ليتمكن من التحرك وإعادة تجهيز نفسه عسكريا

- سنحارب إلى جانب الجيش السوري في حال شن أردوغان هجوما جديدا ضدنا

- حماية الأراضي السورية واجبنا وواجب الدولة السورية

- الثروات الموجودة في أرضنا ملك للشعب السوري كافة

- هناك أطراف تسعى إلى الفتنة بين العرب والأكراد وتركيا أول المستفيدين من ذلك

- أردوغان يريد رفع مستوى شعبيته عبر شن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا

- دمشق غير مستعدة للتوصل إلى حلول معنا

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