ما هي أوراق "قسد" للتعامل مع أي عملية تركية شمالي سوريا؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لـ RT:
- نتعامل بجدية مع تهديدات أردوغان بشن عملية عسكرية ضدنا
- داعش ينتظر حدوث فوضى واشتباكات ليتمكن من التحرك وإعادة تجهيز نفسه عسكريا
- سنحارب إلى جانب الجيش السوري في حال شن أردوغان هجوما جديدا ضدنا
- حماية الأراضي السورية واجبنا وواجب الدولة السورية
- الثروات الموجودة في أرضنا ملك للشعب السوري كافة
- هناك أطراف تسعى إلى الفتنة بين العرب والأكراد وتركيا أول المستفيدين من ذلك
- أردوغان يريد رفع مستوى شعبيته عبر شن عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا
- دمشق غير مستعدة للتوصل إلى حلول معنا