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ما هدف واشنطن والناتو من قرع طبول الحرب على حدود روسيا؟

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على مرمى حجر من روسيا تحشد واشنطن والناتو قواتهما..

وفي أوكرانيا تنفخ واشنطن والناتو على الجمر تحب رماد دونباس. سحب ديبلوماسيين وتصريحاتٌ عالية النبرة وتهويل غربي أول من تأثر به كييف. لم يخفها الحشد العسكري الروسي على حدودها بقدر خطوات من تسميهم شركاءها، الذي يقرعون طبول حرب على الأرض الأوكرانية، لما لا علاقة له بمصالح أوكرانيا. روسيا لا تزال تنتظر الرد على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية، لكنها بالتوازي تعمل على إعداد ردها على استمرار الاقتراب العسكري الغربي من حدودها.. وكانت لافتة الاتصالات التي أجراها الرئيس الروسي بعدد من نظرائه في أميركا الجنوبية.. فإلى أين تتجه الأمور؟

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