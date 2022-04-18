ما هدف واشنطن من إطالة أمد الأزمة الأوكرانية؟

أفادت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل

مضيفةً أن واشنطن تستخدم الفوضى لصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين، الذين تزداد مخزوناتهم بشكل ملحوظ، وكذلك من أجل الحصول على مكاسب جيوسياسية من التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء التهديد الروسي.

ومع مرور أربعة وخمسين يومًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين، متهمًا الولايات المتحدة بسرقة أموال روسية وسط العقوبات التي فرضتها ضد موسكو.

فما المكاسب والخسائر التي حققها الغرب من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟

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