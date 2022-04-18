ما هدف واشنطن من إطالة أمد الأزمة الأوكرانية؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/su9f
أفادت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل
مضيفةً أن واشنطن تستخدم الفوضى لصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين، الذين تزداد مخزوناتهم بشكل ملحوظ، وكذلك من أجل الحصول على مكاسب جيوسياسية من التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء التهديد الروسي.
ومع مرور أربعة وخمسين يومًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين، متهمًا الولايات المتحدة بسرقة أموال روسية وسط العقوبات التي فرضتها ضد موسكو.
فما المكاسب والخسائر التي حققها الغرب من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟