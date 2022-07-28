ما هدف تركيا من دعم سوريا ضد قوى كردية؟

المصالح في السياسة تجمع ما فرقته الحروب العسكرية.. هل يمكن أن يطبق هذا المبدأ بين سوريا وتركيا؟

ها هو وزير خارجية أنقرة مولوود تشاويش أوغلو يقول: سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام السوري في مواجهة الفصائل الكردية. موقف وزير الخارجية التركي يأتي في سياق حديثه عن عدم صدقية واشنطن في حربها ضد الإرهاب بعد أن قدمت التعزية لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" بعد مقتل قيادية في صفوفه.. نسأل أكثر عن سوريا وتركيا.. ماذا عن موقف أنقرة وكيف يمكن أن تتجاوب معه دمشق انطلاقا من كل التطورات الميدانية والسياسية؟

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