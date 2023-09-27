ما هدف الولايات المتحدة وبريطانيا من تفجير السيل الشمالي؟

بعد عام على تفجير خط أنابيب السيل الشمالي، لم تكشف التحقيقات الغربية غير حقيقتها المنحازة والمسيسة مع استمرار استبعاد المحققين الروس رغم موقع موسكو في المشروع وخسائرها جراء تخريبه،

خسائر حمل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مسؤوليتها للولايات المتحدة وبريطانيا من خلال اتهام مباشر ومتجدد لها بالإشراف على عملية استهداف خط أنابيب السيل الشمالي بشكل أو بآخر.

بهذا الصدد أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن واشنطن سعت من خلال ضرب خطوط السيل الشمالي للحفاظ على نفوذها في أوروبا، في تفسير يجد له سندا في ما ينقله الصحفي الأمريكي المخضرم سيمور هيرش عن مسؤولين أمريكيين بأن تفجير أنابيب السيل الشمالي كان خطوة أمريكية لمنع وقوع ألمانيا والدول الأوروبية تحت تأثير روسيا ومواردها الطبيعية غير المكلفة.

ما هي أسباب استمرار استبعاد المحققين الروس ورفض إطلاع موسكو على سير التحقيقات المحلية؟

Your browser does not support audio tag.