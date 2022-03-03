ما هدف الناتو وواشنطن من التخطيط لحرب ضد روسيا؟

مهام العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنفذ على أي حال، تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي شدد فيه أيضا أن محاولات كسب الوقت

من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية في موقف موسكو التفاوضي، من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن العملية العسكرية ستستمر حتى نزع سلاح أوكرانيا محذرا من استعانة نظام كييف بالمرتزقة بعد تأكيد وزارة الدفاع الروسية وصول نحو مئتين منهم إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

كيف ستنعكس التطورات الجديدة على المفاوضات بين الطرفين؟ وما إمكانية تجاوب الغرب مع الشروط الروسية؟