ما هدف الغرب من تأجيج أزمة الغذاء العالمية؟

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بإمكان موسكو ضمان عبور السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود حتى البحر المتوسط، شريطة حل كييف لمشكلة الألغام.

لافروف جدد التأكيد على بذل روسيا كل ما في وسعها لحل مشكلة الغذاء في العالم.. في هذا السياق أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن زيارة مرتقبة لنظيره الروسي إلى تركيا في الثامن من يونيو حزيران، لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود لمرور الحبوب.. وأضاف تشاووش أوغلو أن تركيا حَمَلت على عاتقها مسؤوليات أداء دور مهم في مغادرة السفن المحملة بالحبوب، من الموانئ الأوكرانية بشكل آمن.. من جانبه كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة أوروبية في بروكسل عن وجود مقترح لإعطاء عملية مغادرة السفن من أوديسا إطار واضحا عبر الأمم المتحدة.

فهل تنجح التحركات الدولية في فسح الطريق آمن أمام سفن القمح الأوكراني؟

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