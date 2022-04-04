ما هدف الغرب من اتهام روسيا بأحداث مدينة "بوتشا" الأوكرانية؟

نفت روسيا نفيا قاطعا استهداف المدنيين في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف..

وشددت في كل تصريحاتها على أن الصور المنشورة تزييف للحقائق واستفزاز سيئ الإخراج لتشويه صورة روسيا، معتبرة أن ما حدث تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين... الى ذلك قال لافروف إن بريطانيا التي ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي رفضت للمرة الثانية طلبا روسيا لمناقشة هذا الاستفزاز ، قائلا إن روسيا تصر على بحث الأمر على أعلى المستويات... فما هي أهداف الغرب من إتهام روسيا بقتل مدنيين في بوتشا؟

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