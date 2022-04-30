ما هدف الغرب من إفشال مفاوضات موسكو وكييف؟

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا مشيرا إلى أن محادثات يوميةً مستمرةٌ مع الوفد الأوكراني عبر الاتصال المرئي. كما جدد لافروف التأكيد على تضمن وثيقة الوضع النهائي وفق الطرح الروسي بنودا حول الحياد الدائم والوضع غير النووي وعدم الانحياز، ونزع السلاح والنازية، ورفع العقوبات، ووضع اللغة الروسية منوها إلى أن جدول المفاوضات مع أوكرانيا يتضمن رفع العقوبات المفروضة على روسيا.. في سياق آخر اتهم لافروف الدول الغربية بالسعي لعرقلة التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني من خلال تشجيع كييف على المضي في القتال بضخ الأسلحة والمرتزقة، مشيرا إلى أن عدم إمكانية التوصل إلى تفاهم مع أوكرانيا راجع لعدم استرشادها بمصالح شعبها، وتأثير توصيات المستشارين الأجانب.

فهل من آفاق للديبلوماسية في حل الأزمة الأوكرانية؟ وهل يتأثر نهج الغرب بتحذيرات موسكو من تداعيات الرهان على الخيار العسكري؟

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