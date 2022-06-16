 
مباشر
نيوزميكر

ما هدف الغرب في تأجيج الوضع في أوكرانيا؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8pq

حديث آرتي مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا