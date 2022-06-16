ما هدف الغرب في تأجيج الوضع في أوكرانيا؟
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حديث آرتي مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022.
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .