ما هدف أوكرانيا من صنع قنبلة نووية "قذرة"؟

تصنيع قنبلة نووية قذرة هدف كانت تسعى له كييف حسب مصدر روسي أكد أن أوكرانيا كانت تجري مفاوضات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع لتخصيب اليورانيوم من أجل تصنيع سلاح نووي،

ذات المصدر قال عن واشنطن كانت تشارك في تزويد كييف بمواد نووية وهو ما السلطات الأوكرانية إلى إتلاف جزء من الوثائق المتعلقة ببرنامجها النووي، خصوصا أنها سبق وأن لوحت بانسحابها من مذكرة بودابست التي تعهدت بموجبها بتسليم ترسانتها النووية الموروثة من الاتحاد السوفييتي

ما الذي يخفيه نظام كييف حول نشاطه النووي ؟ وما مدى الخطورة التي يشكلها ؟