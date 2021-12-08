ما موقف حماس من دعوة السعودية لوقف هيمنة حزب الله في لبنان؟

الحلقة الجديدة من برنامجكم نيوزميكر التي نتحدث فيها مع عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق،

حول موقف الحركة من التطورات الأخيرة من تصنيفها حركة إرهابية في بريطانيا إلى التطبيع العربي الاسرائيلي فالخلافات الفلسطينية الفسلطينية واحتمالية التصعيد مع إسرائيل كما يتردد في الآونة الاخيرة.

تصريحات عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق لـ RT:

- الاشتراطات والضغوط الخارجية تمنع الفلسطينيين من تحقيق الوحدة الوطنية

- حماس لم تفعل أي شيئ ضد المصالح البريطانية حتى تدرجها لندن ضمن قائمة الإرهاب

- ليس من مصلحة أي عربي التطبيع مع إسرائيل التي تستنزف العرب وتنهكهم وتحرمهم من النمو

- السلطة الفلسطينية أخطأت في الاعتراف بإسرائيل وعقد اتفاقية أوسلو

- التطبيع العربي الإسرائيلي جرى بضغط أمريكي لتحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع مع إيران

- الكنيست الإسرائيلي يعيق عمل الحكومة بشأن تبادل الأسرى