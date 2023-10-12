ما مفاجآت الفصائل الفلسطينية لوقف اجتياح الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة؟

منذ السابع من أكتوبر وردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس لم توفر إسرائيل جهدا في قصف القطاع بكل ما تملكه من قوة عسكرية حتى أن مئة طائرة كانت تحلق في سماء القطاع

في نفس اللحظة لتحوِلَ أحياءً كاملة لأثر بعد عين ما خلف آلافا من الضحايا بين من قضى أو من أصيب في صراع لم تشهده إسرائيل سابقا..

المشهد لم ينتهِ هنا فإسرائيل التي تهدد بمعاقبة كل من له علاقة بالعملية تحشد قواتها وتسلح مستوطنات الغلاف مع احتمالات إطلاق عملية برية تتوعد الفصائل في القطاع أن نتائجها ستكون باهظة على الرغم من وصول دعم واشنطن اللامحدود لدعم إسرائيل.. وما أشبه اليومَ بالأمس.

- بين التردد والتكهنات هل هناك عمليةٌ برية على القطاع.. أو السؤال هل العملية البرية ضمن قدرات إسرائيل الحالية؟

- وما الأهداف منها وهل مخططات تهجير شاملة هي الهدف أم أن الهدف هو القضاء على القوة العسكرية للفصائل؟

- وماذا في جعبة مسلحي القطاع للرد وهل يُخرج أيُ عمل بري المعركةَ من حدود القطاع لحدودٍ أوسع تشمل جبهات أخرى؟

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