ما مصير مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن؟

تاريخ النشر:09.09.2022 | 17:41 GMT |
آخر تحديث:09.09.2022 | 17:43 GMT | أخبار العالم
حلقة برنامج نيوزميكرمع مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي.
أعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.
علق متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر القمص موسى إبراهيم، على قضية الطفل شنودة التي أثارت جدلا كبيرا حول قوانين التبني والكفالة في البلاد.
بعد إعلان قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة اليزابيث، تحولت الأنظار إلى المخاوف حول صحة الملكة وتكهنات حول ما سيحدث إذا توفيت.
أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر الجمعة البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي، حق لا رجعة عنه.
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دهشته وحزنه بعد سماع خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى وجود تفاصيل غير معتادة في الصورة الأخيرة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية تراجع نفوذ بريطانيا عالميا، لكن عند وفاتها كانت تحكم المملكة المتحدة و14 دولة في رابطة الكومنولث، بينها كندا وجامايكا وأستراليا ونيوزيلندا.
أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، مذكرة تقضي بإعلان الحداد الرسمي بمناسبة وفاة ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية.
أصبح تشارلز الثالث تلقائيا هو الملك الجديد لبريطانيا عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما، يوم أمس الخميس. فمن هو التالي بعد تشارلز؟
نصّب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية المعلنة قبل دقائق.
أعلن قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، أبتي ألاودينوف، عن خسارة الجيش الأوكراني لـ 5000 من عناصره أثناء الهجوم الأخير خلال ثلاثة أيام من القتال.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولاء حكومتها للملك تشارلز الثالث الذي نصّب ملكا للبلاد.
شهدت مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره المغربي في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين يوم الخميس، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
يلتقي المنتخب الجزائري مع نظيره المغربي مساء الخميس، في المباراة النهائية المرتقبة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين.
توج المنتخب الجزائري بكأس العرب لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لملك بريطانيا تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
أعلنت شركة "إينيرجيان بي إل سي" التي تعمل لحساب إسرائيل أنها جاهزة في غضون أسابيع لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش في شرق المتوسط، المتنازع عليه مع لبنان.
قال فيتالي غانشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، إن وحدات الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، تقوم بمحاولات لطرد القوات الأوكرانية من أطراف مدينة بالاكليا التابعة للمقاطعة.
كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن طلب لهيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معه، والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة، لكنه رفض.
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، التي طافت أرجاء العالم على مدى سنواتها الـ70 فوق عرش بريطانيا، لم تزر إسرائيل قط.
أفادت وسائل الإعلام البريطانية مساء يوم الخميس، بأن دوقة ساسكس ميغان ماركل، تخلفت عن زيارة الملكة إليزابيث في اسكتلندا.
نشرت السياسية الأمريكية، كيت كوريغان، في صفحتها على موقع تويتر صورة لنائب المنسق الوطني للبيت الأبيض للاستجابة لجدري القردة، ديميتير داسكالاكيس، مع تعليق "الصين تضحك".
أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن القوات الجوية الروسية دمرت معسكرا للإرهابيين في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقضت على أكثر من 120 مسلحا.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة عن استعداد روسيا لتصدير نحو 50 مليون طن من الحبوب ومليوني طن من الأمونيا إلى الأسواق العالمية.
أعلنت شركة "طيران مولدوفا" استئناف رحلاتها إلى موسكو اعتبارا من 1 أكتوبر، بعد أن تم تعليق الرحلات في فبراير الماضي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بنقل مدرعات وأفراد إلى محور خاركوف في شمال شرق أوكرانيا، والذي يشهد احتداما للقتال في الأيام الأخيرة.
كشف قصر باكنغهام اليوم أن الملكة إليزابيت الثانية تخضع للإشراف الطبي، بعد قلق الأطباء على صحتها صباح اليوم.
أعرب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن أسفه لوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأعلن الحداد في البلاد ثلاثة أيام على رحيلها.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنه قناة "إن تي في" إشارة إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين.
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أستاذ مدرسة خصوصية السجن المحلي بعين السبع، بشبهة تورطه في اغتصاب تلميذاته.
قال غيورغي زينوفييف مدير قسم آسيا الأول بالخارجية الروسية، إن روسيا تتابع باهتمام أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية المتاخمة للحدود الروسية.
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه لما تشهده بعض الدول من إزالة للنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين حرروها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "تثير حرقة في القلب".
شهدت نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين بين منتخبي الجزائر والمغرب أمس الخميس، اشتباكات عنيفة فور إعلان تتويج الخضر باللقب.
صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية كانت تحظى بالاحترام لحكمتها وهيبتها الدولية، مضيفا أن هذه الصفات باتت نادرة في الساحة الدولية.
قال موقع "مصر تايمز" المصري، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على خبير هندسي بوزارة العدل، متلبسا بتقاضي رشوة مقابل تزوير تقرير لتقديمه للمحكمة.
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت بنيتها التحتية الرقمية.
استدعت إسرائيل كبير دبلوماسييها في المغرب ديفيد غوفرين، بعد أن طاله تحقيق مرتبط باتهامات بسوء السلوك الجنسي، واختلاسات، حسب "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في القدس.
أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن قوات كييف تكبدت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى بين أفرادها خلال ستة أشهر، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة، ستعاني من عذاب شديد إذا حاولت التعدي على صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
ستكون مقاتلة "ميغ – 41" طائرة ذات مواصفات فريدة من نوعها ولن تكون فوق صوتية فحسب بل وفرط صوتية، حسب صحيفة The Nationasl Interes.
أعلن في بريطانيا أن نظرة الوداع على جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستلقى في قاعة وستمنستر في قصر وستمنستر بلندن الذي يعود للقرون الوسطى، وستتاح لعامة البريطانيين.
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة، والتي كان من المقرر أن تنطلق غدا السبت، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الجزائر تنام على "كنز لا يفنى" وثروة معتبرة، حيث يتواجد على أرضها 38 معدنا كلاسيكيا، إلى جانب مخزون معتبر من المعادن النادرة.
أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي Conexus Baltic Grid في لاتفيا، استئناف ريغا استيراد الغاز الروسي مجددا.
النوم مهم جدا للجسم للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة التي يحتاجها خلال اليوم، ومن دون نوم كاف، يمكن أن نواجه مشكلات تتعلق بالصحة الجسدية والعقلية.
أفردت صحيفة "سبق" السعودية حيزا للحديث عن الملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية، مشيرة بشكل خاص إلى مواقف جمعتها بالمملكة وبقياداتها.
أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تراجعت على محور نيكولايف-كريفوي روغ بالجنوب بعد محاولات فاشلة للهجوم وخسارة 3 دبابات و4 عربات مشاة قتالية وأكثر من 270 جنديا خلال يوم.
منذ الإعلان عن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا، انهالت برقيات التعزية على العائلة الحاكمة في المملكة المتحدة.
أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار ألكسندر فولغا عن إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية بالقرب من المدينة فج اليوم الجمعة.
أكد أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أن اتفاق تصدير الحبوب والغذاء يطبق بطريقة سيئة، مشيرا إلى أن تمديده سيعتمد على مدى التقدم في تنفيذه.
تصدرت 37 شركة سعودية تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2022، تليها الإمارات بعدد 25 شركة، والكويت بـ 8 شركات.
فاز فنربخشه التركي بنتيجة 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني الخميس، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم.
نشر موقع "مصر تايمز" المصري تقريرا حول الإفراج عن الضابط السابق محسن السكري المتهم بقتل الفنانة سوزان تميم.
شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في فلاديفوستوك، على أن روسيا قادرة على تزويد نفسها بشكل كامل بالموارد الطبيعية.
أصيبت المذيعة الأمريكية جولي تشين بجلطة دماغية خلال تقديمها لنشرة الأخبار، حيث بدأت بالتلعثم، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلا وينتهي البث.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مشجعي مارسيليا الفرنسي بنزع لافتة للمثليين جنسيا، خلال المباراة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أثير خلال الأيام القليلة الماضية، جدل واسع في الأردن، بعد عثور مواطن على جرة قيل بداية إنها مليئة بالذهب، قبل أن تؤكد السلطات أنها لا تحتوي على أي قطعة ذهبية.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية عدم وجود خطط لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
قال الحرس الوطني الروسي، إن عناصره صادروا معدات Starlink للتواصل عبر الأقمار الصناعية من إنتاج شركة Space X، كانت بحوزة القوات الأوكرانية.
قالت صحيفة "تايمز"، إنه سيتم يوم غد السبت، إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا جديدا لبريطانيا.
أعرب الملك الأردني عبد الله الثاني عن تعازيه الحارة في الملكة إليزابيث الثانية، مؤكدا أنها "كانت صديقة عزيزة للعائلة ومنارة للحكمة والقيادة المبدئية".
كتب دميتري زوباريف، في "فزغلياد"، حول بدء انفضاض نخبة الأعمال الأوكرانية عن زيلينسكي، وبحثها عن بديل ينقذ أصولها وأموالها.
وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم رسالة احتجاج إلى الاتحاد العربي للعبة على إثر الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب المغربي ومضيفه الجزائري في نهائي بطولة كأس العرب أمس الخميس.
أكدت أنقرة رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة ضدها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ تلك القرارات "تحت تأثير بعض المصالح الفردية ضيقة الأفق".
قال روبرت هابك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني، إن ضخ الغاز الروسي إلى بلاده توقف منذ أسبوع، لكن عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، ونوه بأن الأسعار مرتفعة، لكنها غير متفجرة.
أصدر بنك إنجلترا يوم الخميس بيانا أعرب فيه عن نيته استبدال صورة الملكة الراحلة إليزابيت الثانية بصورة الملك تشارلز على عدد من الفئات النقدية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تواصل العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
رفضت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونورا غيفيسلر، دعم مقترح ضرورة إدخال سقف لسعر الغاز الروسي.
ينتج داء السكري من النوع الثاني عن ضعف في إنتاج الإنسولين، وهو هرمون يتمثل دوره الرئيسي في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الناتو لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا ولا يهددها، على الرغم من أن روسيا تؤكد مرارا على الطبيعة العدوانية للحلف وتركيزه على المواجهة.
قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة، مشيرا لتغيرات هيدرولوجية تواجه مصر.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نجاح سلاح الجو الروسي في إيقاف هجوم القوات الأوكرانية المضاد، وبقاء الوضع خطيرا حتى الآن.
ذكرت صحيفة The Sun أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ستقام في اليوم العاشر لوفاتها في كنيسة الملك جورج السادس، حسب إجراءات "عملية جسر لندن".
غادر الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158 مع تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش .
جاء في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية وسلطات كييف والبنك الدولي، أن هذه الأطراف الثلاثة، قدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 349 مليار دولار.
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، على كافة منشآت القطاع الخاص بعد أن اقتصرت على المنشآت الفردية.
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، النقاب عن وضع زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كاميرا سرية خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي الديمقراطيين والجمهوريين.
كتبت تتيانا كوسولابوفا، في "فزغلياد"، حول معاقبة الروس بحرمانهم من دخول دول البلطيق وعبور أراضيها، وفوائد تركيا والإمارات العربية المتحدة من ذلك.
قال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إن مالكي فريقه "يتوقعون مني حل الأمور"، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان يخشى مواجهة مصير مواطنه توماس توخيل، الذي أقيل من تدريب تشيلسي.
أفادت وزارة الدفاع الرومانية بأن سفينة حربية تابعة لها اصطدمت بلغم شارد، عندما حاولت تفكيكه وسط طقس سيئ في البحر الأسود الخميس، دون أن يصاب أي من أفراد الطاقم بأذى جراء الانفجار.
أصبح الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ولي العهد تشارلز ملكا لبريطانيا، ولقّب بالملك تشارلز الثالث، في أعقاب إعلان وفاة الملكة.
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، على قرار التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري.
قال رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا، قد تجبر أوروبا على الركوع على ركبتيها.
أعرب زعماء وقادة عرب عن تعازيهم للملك الجديد والعائلة الملكية والشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيدين بمكانتها في التاريخ ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية.
أكد فريق من المحللين أن العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا تبدو بمثابة انتحار لمن فرضوها، حيث كان تأثيرها على روسيا طفيفا، في حين وجدت أوروبا نفسها في وضع كارثي جراءها.
قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إنه يجب على ممثلي السلطات البولندية دراسة التاريخ واستقاء العبر منه قبل محاولة "الاستعداد للحرب" مع روسيا.
نكس قصر باكنغهام العلم البريطاني حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي فارقت الحياة قبل دقائق عن عمر ناهز 96 عاما.
كتبت لينا كورساك في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تخوف السياسيين الألمان من عودة المتطرفين اليمينيين إلى ألمانيا بخبرتهم القتالية الجديدة، وتفكك وحدات النازيين الجدد.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء الأمن التركي القبض على قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، يدعى بشار خطاب غزال الصميدعي.
أعلنت الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية امراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، أن اليرقان والضعف العام والإرهاق تشير إلى مشكلات في الكبد.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة.
أعلن المتحدث الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب بشأن دخول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية لا يتم تنفيذه، وهي قضية محل نقاش خاص.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا يمكنها تأمين طائرات مقاتلة من روسيا ودول أخرى في حال لم تحصل على مقاتلات F16 من الولايات المتحدة.
حذر مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، من أن المواجهة غير المباشرة بين الناتو وروسيا تزيد بشكل خطير من احتمال صدام مباشر بين الجانبين.
قال النائب السابق والمفكر السياسى المصري القبطي جمال أسعد عبد الملاك، إنه يرفض إنشاء نادي رياضى قبطي، وذلك تعليقا على لغط كبير أثير مؤخرا بالإعلان عن أول ناد من هذا النوع في مصر.
على خلفية هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا واتهمت واشنطن به طهران، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستتّخذ "تدابير إضافية لمحاسبة إيران".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تهتم بالمستعدين للاستثمار فيها، لكنها سترد بخطوات مدروسة على الممارسات العدائية تجاه البزنس الروسي في الدول غير الصديقة.
ذكرت صحيفة "يني شفق" أن تركيا بدأت في تلقي طلبات من العديد من الدول الأوروبية لتوريد مواقد التدفئة وزادت الطلبات بشكل كبير لعدم قدرة الكثير من الأوروبيين على استخدام الغاز الطبيعي.
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