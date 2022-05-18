ما مصير مسلحي "آزوف ستال" بعد استسلامهم؟

بعد حصار طويل لمصنع آزوف ستال استسلم مقاتلو كتيبة آزوف النازية للجيش الروسي..

وتم أسر نحو تسعِمئة وستين نازيا منذ الاثنين الماضي حسب آخر حصيلة للدفاع الروسية من بينهم ثمانون جريحا، واحد وخمسون منهم يحتاجون للعلاج في المستشفى تم نقلهم الى مستشفى نوفوآزوفسك في جمهورية دونيتسك.. بينما يستمر من تبقى في المصنع في الاستسلام تباعا.. وبهذا تنتهي آخر العمليات العسكرية في ماريوبول، ويبقى التساؤول قائما حول مصير هؤلاء الأسرى..

وما هي المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية؟

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