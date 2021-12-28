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أزمة لبنان مع السعودية.. هل تورط حزب الله بحرب اليمن؟

أخبار العالم العربي

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أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على أن لبنان دولة مستقلة مشددا على أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني فيها وأن حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية.

وللعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ لبنان، يقول ميقاتي إن ذلك يأتي عبر تمتين علاقات بلاده مع دول الخليج وعدم الانخراط فيما يجري باليمن.

فما مغزى الإشارات التي يبعث بها رئيس الوزراء اللبناني من ثنايا تصريحاته هذه؟ وهل يمثل حزب الله حقا العقدة الأساسية في طريق حل الخلاف بين لبنان ودول الخليج؟

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