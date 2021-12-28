أزمة لبنان مع السعودية.. هل تورط حزب الله بحرب اليمن؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2a9
أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على أن لبنان دولة مستقلة مشددا على أنه لا يعترف بوجود نفوذ إيراني فيها وأن حزب الله هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية.
وللعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ لبنان، يقول ميقاتي إن ذلك يأتي عبر تمتين علاقات بلاده مع دول الخليج وعدم الانخراط فيما يجري باليمن.
فما مغزى الإشارات التي يبعث بها رئيس الوزراء اللبناني من ثنايا تصريحاته هذه؟ وهل يمثل حزب الله حقا العقدة الأساسية في طريق حل الخلاف بين لبنان ودول الخليج؟
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.