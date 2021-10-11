ما مصير علاقات الجزائر مع المغرب وفرنسا؟

إساءة للجزائر والجزائريين، هكذا وصف الرئيس عبد المجيد تبون تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التي زاد انها لأسباب سياسية داخلية واضعا الشروط لعودة العلاقات بين البلدين وأهمها أن تنسى فرنسا عصرا كانت فيه الجزائر مستعمرة..

وعلى خط أكثر حدة ودون شروط يرفض تبون أي وساطة مع جارته المغرب متوعدا بالقسم أن يرد دون هوادة على كل من يفكر بالاعتداء على بلاده.

- ما هي أفاق الحل/ التصعيد بين فرنسا والجزائر وهل ستنتهي الأزمة بعد الانتخابات في فرنسا؟

- ماذا عن أسباب التصعيد وسيناريوهاته بين الجزائر والمغرب وكيف ستنعكس على ملفات المنطقة ككل؟

هذه الأسئلة وأخرى نطرحها اليوم في برنامجكم بالتفاصيل