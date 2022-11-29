ما مصير دعم الناتو لأوكرانيا مع ارتفاع تكاليفه؟

إلى بوخارست التي شهدت عام 2008 قرار توسع حلف الناتو شرقا بضم أوكرانيا وجورجيا، يعود وزراء خارجية الحلف في اجتماع على مدى يومين يبحث تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا،

ورغم إقرار الأمين العام ينس ستولتينبورغ بأن الحلف دفع ثمنا باهظا جراء الصراع أوضح أن الدول الأعضاء ماضية في مساعدة كييف لاستعادة البنية التحتية وتوفير دعم طاقي ومادي لتجاوز الشتاء، وتعزيز دفاعها الجوي.. في هذا السياق ذكرت وكالة بلومبرغ أن قادة حلف الناتو عادوا لبحث فكرة تزويد أوكرانيا بمقاتلات سوفيتية وإيجاد منظومات بديلة لمخزونات صواريخ الدفاع الجوي الباهظة الثمن... وفيما أكد ستلوتنبورغ على رغبة دول الحلف في تطوير علاقة الشراكة مع أوكرانيا، جدد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو موقف بلاده المعارض لانعقاد أشغال لجنة "الناتو أوكرانيا"، المكلفة بالبت في عضوية أوكرانيا.

فما هي حدود الدعم الأطلسي لأوكرانيا؟ وهل تؤيد الدول الأعضاء تتويج الشراكة مع كييف بقبول عضويتها في الحلف؟

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