ما مصير حكومة نتنياهو بعد تعليق التعديلات القضائية؟

على قاعدة خطوة للوراء، خطوتان للأمام تراجع بنيامين نتنياهو عن التعديلات القضائية.

إتضح أن التراجع مؤقت حتى نهاية تموز المقبل، وأنَّ الثمن يمينياً الموافقة على إنشاء حرس وطني يتبع مباشرة لوزير الأمن. تأتي هذه التطورات في ظل المظاهرات غير المسبوقة، رفضاً للتعديلات القضائية. وفيما يدعو إيتمار بن غفير أنصار اليمين للتظاهر دعماً للائتلاف الحاكم وللتعديلات القضائية. وعلى وقع كل ذلك، أطل نتنياهو ماداً يده للحوار، ومحذراً من الانقسام الذي يتهدد المجتمع الإسرائيلي ومن الحرب الأهلية في إسرائيل. فكيف ستتعاطى المعارضة مع هذه التطورات؟ وإلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي على ضوئها؟

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