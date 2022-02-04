ما مصير حرب الحكومة الإثيوبية في تيغراي ومفاوضات سد النهضة مع السودان ومصر؟

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية دينا مفتي ليحدثنا عن تطورات الوضع الميداني بعد إعلان قوات جبهة تيغراي استئناف المعارك في إقليم عفر،

ومدى جهوزية اثيوبيا لاستضافة أول قمة حضورية للقادة الأفارقة منذ سنتين، بالإضافة لأهم الملفات المطروحة على هذه القمة.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي لـRT:

- لا علاقة للأعمال القتالية بالقمة الإفريقية وهي بعيدة أصلا

- غالبية الأراضي الإثيوبية آمنة

- استفزازات جبهة تحرير تيغراي لا تؤثر على البلد

- إثيوبيا لا تحتاج أي مساعدة عسكرية ولم يساعدنا أحد

- هناك لجنة وطنية ستشكل وستقوم بإجراء حوار وطني شامل

- لم يجر النقاش حتى الآن حول حضور إسرائيل القمة الإفريقية

- لدينا علاقات طيبة مع إسرائيل ومع الفلسطينيين ونحاول بناء صداقة مع كلا الطرفين

- لن تناقش الانقلابات في القمة الإفريقية وسيتم اتخاذ المواقف بعد الدراسة

- لدينا آليات للتعامل مع السودان بخصوص الخلاف الحدودي بشكل سلمي

- المجلس العسكري السوداني اجتاح الأراضي الإثيوبية ولم يعمل وفق مصالح الشعب السوداني

- زيارة حميدتي إلى إثيوبيا علامة جيدة على حسن النوايا

- سد النهضة ليس على جدول أعمال القمة الإفريقية

- إثيوبيا ملتزمة بالمحادثات حول السد لكن لا نعرف إذا كان السودان قادر حاليا على التفاوض