ما مصير بايدن حال فوز الجمهوريين بالكونغرس؟

يواصل الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي وسط استقطاب حادٍ بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لحسم الهيمنة على الكونغرس.

وأظهر استطلاع للرأي قبيل الانتخابات، تراجعَ شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسعٍ وثلاثين بالمئة.. وقال بايدن إن انتصار الجمهوريين سيعني أن العامين المقبلين سيكونان كارثيين لإدارته، ملوحا باستخدام الفيتو ضد قراراتهم.. بدوره دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنصاره للتصويت بكثافة للمرشحين الجمهوريين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فقدت في عهد بايدن موقعها ومكانتها..

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