 
مباشر
اسأل أكثر

ما مصير النفوذ الأمريكي بعد وساطة الصين بين السعودية وإيران؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwpo

بعد وساطة صينية نجحت في فتح صفحة جديد من العلاقات بين إيران والسعودية تتولى القراءات وردود الفعل الدولية بشأن ما اعتبرا انجازا ديبلوماسيا لبكين

ومؤشرا آخر على تصاعد دورها في منطقة ظلت لعقود ساحة نفوذ أمريكي..

بعض التقارير الإعلامية في الولايات المتحدة اعتبر نجاح الوساطة الصينية صفعة في وجه الإدارة الأمريكية فيما رأت فيها أخرى نتيجة متوقعة لتراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط أمام بروز فاعلين جدد.
فما هي دلالات نجاح بكين في الإشراف على صياغة حل للزمة بين السعودية وإيران؟ وهل في ذلك تحد لنفوذ واشنطن ودورها على الساحة الدولية؟ 

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا