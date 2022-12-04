ما مصير العلاقات السعودية الأمريكية بعد إعلان أوبك+ الجديد؟

وسط الخطة الغربية لتسقيف سعر النفط الروسي أعلنت مجموعة أوبك+ عقب اجتماعها في فيينا الإبقاء على المسار الذي أقر في أكتوبر الماضي والقاضي بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا..

وأكدت استعدادها للالتئام في أي وقت واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة استجابة لأوضاع السوق من أجل الحفاظ على توازن العرض والطلب. وفيما تدخل الخطة الغربية حيز التنفيذ، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تبيع النفط والمواد البترولية إلا للدول التي تعمل وفق شروط السوق ولو تسبب ذلك في خفض الإنتاج.

فكيف يؤثر قرار أوبك بلاس على مساعي تطبيق خطة تسقيف سعر النفط الروسي؟ وما طبيعة الإجراءات المستقبلية التي تلوح بها المجموعة؟

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