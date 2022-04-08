ما مصير الضمانات في مفاوضات روسيا وأوكرانيا؟
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ما أن انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حتى رحبت موسكو بأي جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب فأتت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الجانب الأوكراني
والذي قدم وعودا في إسطنبول التركية سرعان ما تراجع عنها..
وبين الميدان وسير العملية العسكرية والتصريحات حول قرب انتهائها تدور الأسئلة الكثيرة عن إمكانية الوصول لاتفاق حقيقي يضمن الوضع المحايد غير التكتلي وغير النووي لكييف مصحوبا بضمانات..
فهل تنجح الجهود السياسية أم أن الميدان وحده يبقى الفيصل فيما يجري؟
ماذا عن الدور الغربي الذي يستمر بإرسال السلاح وشن الحرب الاقتصادية السياسية على موسكو؟