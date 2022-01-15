ما مصير السفينة الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين؟

بالرفض القاطع، هكذا ردَّ الحوثيون على الطلب الذي وجهه مجلس الأمن الدولي إليهم للإفراج عن سفينة روابي الإماراتية التي تحتجزها الجماعة منذ أوائل يناير الجاري.

وعلى لسان نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، جرى التأكيدُ على أن السفينة دخلت المياه الإقليمية لليمن على نحو مخالف للقوانين البحرية وأنها كانت محملة بالأسلحة وتتبع لدولة معادية، مضيفًا أنها تشارك في حصار اليمنيين وقرصنة سفنهم المرخصة أمميا.

وكان الناطق باسم التحالف العربي بقيادة السعودية تركي المالكي قد حذر من دفع التحالف إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية، مؤكدًا أن جميع الهجمات على السفن في الخليج أو مضيق هرمز أو مضيق باب المندب جرت في إطار ما سماه بتكتيكات الحرس الثوري الإيراني.



فما دلالة هذا الرفض الحوثي؟ وما هي خيارات التحالف المقبلة؟

Your browser does not support audio tag.