ما مصير الحوار العراقي بعد رفض مقتدى الصدر؟

هجوم لاذع يشنه التيار الصدري على جلسة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مؤكدًا عبر حساب وزير القائد المقرب من التيار، أن الجلسة لا تسمن ولا تغني من جوع وأنها لا تخص الشعب، ولا خدمته ولا كرامته ولا تطلعاته، وأن غالبية المشاركين فيها لا يهمهم سوى البقاء على الكرسي، ولذلك حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها.

وبينما يحط زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم رحاله في المملكة العربية السعودية عقب مشاركته في جلسة الحوار الوطني، تثار أسئلة عن دور التدخلات الخارجية في المشهد السياسي العراقي؟ وعن مصير البلاد في ظل احتقان أطراف أزمة؟

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