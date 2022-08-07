ما مصير التهدئة بين فصائل غزة وإسرائيل؟

دخلت الهدنة المعلنة من الجانب المصري حيز التنفيذ قبل قليل في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف..

الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي أعلنا التزامهما بالهدنة، بينما قالت مصر إنها ملتزمة بالعمل على إطلاق سراح الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج وكذا العمل على الإفراج على الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي الى ثلاثةٍ وأربعين شخصا بينهم خمسة عشرة طفلا ،، كما أصيب ثلاثمئة وأحد عشر آخرون.. فهل تملك الهدنة مقومات الصمود ؟ وكيف يمكن قراءة نتائج هذه الجولة من التصعيد؟